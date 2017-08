POL-TUT: (Rottweil) Wohnungseinbruch in der Duttenhoferstraße

Rottweil (ots) - Zwischen Freitag und Dienstag ist ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Duttenhoferstraße eingestiegen. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher noch unklar. Der Einbrecher kletterte durch ein Fenster in die Garage und hebelte die Verbindungstüre zum Wohnhaus mit Gewalt auf. Danach war der Weg in die Wohnung frei. Nach den ersten Feststellungen der Polizei hat der Täter das Gebäude nicht durchsucht. Ob etwas fehlt, ist noch ungewiss. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell