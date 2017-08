POL-TUT: (Rottweil) Im Vorbeifahren Außenspiegel zerschmettert - Polizei ermittelt wegen Unfallflucht (Zeugenaufruf)

Rottweil (ots) - Am Dienstag, gegen 18.35 Uhr, hat ein unbekannter Autofahrer in Bühlingen beim Passieren eines Pkws dessen Außenspiegel gestreift, der dabei zersplitterte. Der betroffene Pkw, ein älterer, violetter Geländewagen, stand vor dem Anwesen Unterdorf 66. Der Unfallverursacher fuhr danach einfach weiter. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 250 Euro. Wer den Unfall gesehen hat und Angaben zum Verursacher machen kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Rottweil unter der Telefonnummer 0741/4770 zu melden.

