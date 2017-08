POL-TUT: (Haigerloch) 13-jähriger Radfahrer stürzt

Haigerloch (ots) - Am Dienstagmittag, gegen 12.10 Uhr, ist in Weilheim ein 13-jähriger Mountainbiker gestürzt und hat sich verletzt. Zur Unfallzeit befuhr der 13-Jährige die Balinger Straße in Richtung Ortsmitte. Während der Fahrt wickelte sich seine hinten verstaute Jacke um das Hinterrad und sorgte für eine Blockade. In der Folge stürzte der Junge auf die Straße und verletzte sich. Nach der notärztlichen Versorgung wurde er mit einem Rettungswagen ins Zollernalb Klinikum nach Balingen gebracht. Sachschaden entstand nicht.

