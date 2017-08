POL-TUT: (Balingen) Autofahrerin prallt gegen Verkehrsschild

Balingen (ots) - Am Dienstagnachmittag, kurz nach 16.00 Uhr, ist im Kreisverkehr beim Hauptwasen, die 22-jährige Fahrerin eines Seat Ibiza nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Verkehrsschild geprallt. An ihrem Pkw entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von zirka 7.000 Euro. Das Verkehrszeichen wurde ebenfalls beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 150 Euro. Die 22-Jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell