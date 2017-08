POL-TUT: (Balingen) Auffahrunfall zwischen Weilstetten und Dürrwangen

Balingen (ots) - Am frühen Mittwochmorgen sind auf der B 463 zwischen den Abfahrten Weilstetten und Dürrwangen ein Klein-Lkw und ein Pkw aufeinander gefahren. Beide Fahrzeuge überholten einen Lastwagen, der plötzlich und unerwartet vor dem VW Crafter auf die Überholspur zog. Der VW-Fahrer bremste sofort stark ab und konnte so das Auffahren auf den großen Lkw verhindern. Dem Lenker des nachfolgenden Opel Astra reichte es nicht mehr. Trotz sofortiger Bremsung fuhr er dem VW Crafter ins Heck. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von zirka 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

