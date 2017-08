POL-TUT: (Trossingen) Golf Cabrio überschlagen

Trossingen (ots) - Ein 18-jähriger Lenker eines VW Golf Cabrio ist am Dienstag, gegen 12.10 Uhr, von der Straße abgekommen und hat sich mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der junge Mann war auf der Kreisstraße 5911 von Trossingen in Richtung Aixheim unterwegs und verlor aus Unachtsamkeit die Kontrolle über den Wagen. Am Cabrio entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Der 18-Jährige erlitt eine leichte Verletzung.

