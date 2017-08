POL-TUT: (Renquishausen) Ortstafel gestohlen

Renquishausen (ots) - Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Donnerstag, 3.8.17 und Freitag, 4.8.17, die Ortstafel an der Ortseinfahrt aus Richtung Bärenthal gestohlen. Hinweise zu den Dieben nimmt der Polizeiposten Mühlheim an der Donau (Tel.: 07463 9961-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell