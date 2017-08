POL-TUT: (Donaueschingen) Einbruch in Drogeriemarkt

Donaueschingen (ots) - In den frühen Morgenstunden des Dienstags sind unbekannte Täter in einen Drogeriemarkt "Am Karlsgarten" eingedrungen und haben Parfüm gestohlen. Die Einbrecher hebelten die Haupteingangstür auf und verschafften sich Zutritt in den Verkaufsraum. Aus den Regalen in der Parfümabteilung entwendeten die Täter Waren in Höhe von rund 6.300 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu Fahrzeugen oder Personen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen (Tel.: 0771 83783-0) in Verbindung zu setzen.

