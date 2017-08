POL-TUT: (VS-Schwenningen) Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

VS-Schwenningen (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in die Helene-Mauthe-Kindertagesstätte einzubrechen. Die Unbekannten hebelten erfolglos an vier verschiedenen Eingangstüren und schlugen eine Scheibe ein. Die Täter gelangten letztendlich nicht ins Gebäude. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

