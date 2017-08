POL-TUT: (Tuttlingen) Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Tuttlingen Wohnungseinbrecher festgenommen

Tuttlingen (ots) - Nach zwei Wohnungseinbrüchen am Samstag konnten die Beamten des Polizeireviers Tuttlingen einen 21-jährigen gambischen Tatverdächtigen festnehmen. Gegen 4.30 Uhr stemmte der 21-Jährige an einem Wohnhaus in der Hohentwielstraße ein Fenster auf, stieg in das Gebäude ein und durchstöberte anschließend sämtliche Schränke im gesamten Haus. Nachdem eine Bewohnerin durch die Einbruchgeräusche aufwachte und auf sich aufmerksam machte, flüchtete der Eindringling mit einem erbeuteten Goldring. Gegen 4.40 Uhr drückte der junge Mann ein Kellerfenster eines Wohnhauses in der Karlstraße auf. Im Anschluss entwendete der Einbrecher einen Laptop, ein Mobiltelefon und eine Musikbox. Als der Täter in das Schlafzimmer des Wohnungsinhabers eintrat, wachte dieser auf und schlug den Eindringling in die Flucht. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Ermittlungen konnte der 21-jährige Tatverdächtige festgenommen werden. Die zuvor gestohlenen Gegenstände konnten bei ihm gefunden werden. Nach der Vorführung beim zuständigen Haftrichter wurde gegen den jungen Mann Haftbefehl erlassen. Der Einbruchdiebstahl in eine dauerhaft genutzte Privatwohnung wird seit der Änderung des Strafgesetzbuchs Ende Juli als Verbrechen eingestuft. Das Strafgesetzbuch sieht hier eine Strafe von mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe vor. Die weiteren Ermittlungen hat die BAO Wohnungseinbruch, eine Sondereinheit zur Bekämpfung des Einbruchdiebstahls aus Wohnungen, übernommen. Bei der Durchsuchung der Wohnung des 21-Jährigen wurde Diebesgut aus mindestens zwei weiteren Einbrüchen sichergestellt. Es wird nun geprüft, ob noch weitere Einbrüche auf das Konto des jungen Mannes gehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell