POL-TUT: (Balingen) Unfallflucht in der Neue Straße - Polizei sucht Zeugen

Balingen (ots) - In der Zeit von Montag, 16 Uhr, bis Dienstag, 12 Uhr, ist in der Neue Straße ein unbekannter Autofahrer gegen einen Seat Ibiza gestoßen und hat den Wagen beschädigt. Der Seat stand auf Höhe von Haus Nummer 53 am rechten Fahrbahnrand in einer Parklücke. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro. Nach dem Unfall fuhr der Verursacher mit seinem vermutlich roten Auto weg und meldete sich auch im Nachhinein nicht. Das Polizeirevier Balingen ermittelt jetzt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen, sich zu melden. Unter der Rufnumer 07433 264 0 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell