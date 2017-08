POL-TUT: (Rottweil) Bei Personenkontrolle etwas über 1,5 Gramm Marihuana gefunden

Rottweil (ots) - Am späten Montagabend hat eine Streife des Polizeireviers Rottweil zwei jungen Fußgängern, 16 und 19 Jahre alt, beim Spielplatz in der Schwarzwald Straße eine Kleinmenge Marihuana abgenommen. Gleich zu Beginn der Kontrolle rochen die Beamten das "Gras" und schauten genauer nach. Der 16-Jährige ergriff plötzlich die Flucht und rannte entlang des Spielplatzes davon. Seine bereits durchsuchten Utensilien ließ er zurück. Nur wenige Minuten später kehrte er aus freien Stücken wieder an den Kontrollort zurück. Beide werden nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt angezeigt. Über den 16-Jährigen wird dem Jugendamt berichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell