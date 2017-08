POL-TUT: (Rottweil) Kiffer kontrolliert - zwei Gramm Marihuana abgenommen

Rottweil (ots) - Am Montagabend, gegen 19.20 Uhr, kontrollierte eine Fußstreife der Polizei beim Mädelesbrunnen eine Personengruppe, zu der auch zwei amtsbekannte Drogenkonsumenten gehörten. Beim Erblicken der Streife ging einer aus der Gruppe sofort flüchtig und rannte in Richtung Schwarzes Tor. Am Kontrollort fanden die Polizisten unter einer Bank einen roten "Crusher", mit dem Marihuana zerkleinert werden kann. Deswegen wurden die verbliebenen fünf Personen kontrolliert und durchsucht. Im Rucksack eines 19-Jährigen aus einer Kreisgemeinde fanden die Ordnungshüter eine Zipp-Tüte mit zirka zwei Gramm Marihuana. Der junge Mann wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell