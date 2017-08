POL-TUT: (Rottweil) Verkehrssünder nimmt Reißaus - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots) - Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Rottweil gegen einen 19-jährigen Autofahrer, der am Montagabend, kurz nach 23 Uhr, auf seiner Flucht vor der Polizei alle Verkehrsregeln außer Acht ließ und der ihn verfolgenden Polizeistreife mit hohem Tempo davon fuhr.

Die Ordnungshüter wollten den jungen Mann wegen eines Verkehrsverstoßes kontrollieren. Sie fuhren mit ihrem Streifenwagen hinter dem 19-Jährigen her und setzten in der Tannstraße das Anhaltesignal. Trotz der nicht zu übersehenden Anhalteaufforderung fuhr der BMW-Fahrer weiter und bog im weiteren Verlauf in die Kastanienstraße ab. Im Bereich der dortigen Wendeplatte hielt er an. Als die Beamten ausstiegen, um ihn zu kontrollieren, gab er Gas und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über die Tannstraße in Richtung Schramberger Straße. Die Streife nahm die Verfolgung auf und fuhr mit Geschwindigkeiten, die teilweise über 140 km/h lagen, hinter dem Verkehrssünder her. Sie verloren den BMW in der Marxstraße aus den Augen. In der Folge wurde der zwischenzeitlich bekannte Wohnort des Fahrzeughalters überwacht - mit Erfolg! Kurz vor 02.00 Uhr kam der BMW-Fahrer nach Hause und wurde von einer Polizeistreife in Empfang genommen. Direkte Folge seines verkehrswidrigen Verhaltens war die Entnahme von zwei Blutproben, die vom zuständigen Amtsrichter angeordnet wurden. Einen Atemalkoholtest und einen Drogenvortest hatte er zuvor abgelehnt.

Wegen des erhöhten Verkehrsaufkommens anlässlich einer Veranstaltung auf dem Festivalgelände Wasserturm schließt die Polizei nicht aus, dass durch das grob verkehrswidrige Verhalten des 19-Jährigen weitere Verkehrsteilnehmer behindert oder gar gefährdet wurden. Wegen seiner rüden Fahrweise könnte der BMW-Fahrer auch anderen Passanten aufgefallen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottweil unter der Rufnummer 0741/477 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell