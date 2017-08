POL-TUT: (Meßstetten) Lkw streift Transporter - Verursacher fährt weiter

Meßstetten (ots) - Am Montagvormittag hat ein Lkw in der Hausener Straße einen am Fahrbahnrand geparkten Kastenwagen beim Rückwärtsfahren gestreift und beschädigt. Nach dem Streifvorgang waren der linke Außenspiegel und die linke Seite des Transporters ramponiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.000 Euro. Der Fahrer des roten Lkws mit rotem Planenaufbau fuhr nach dem Unfall weiter, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Der Polizeiposten Meßstetten ermittelt deshalb wegen Verkehrsunfallflucht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell