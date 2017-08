POL-TUT: (Balingen-Erzingen) Hühner gestohlen (Zeugenaufruf)

(Balingen-Erzingen) (ots) - Zwischen Sonntag, 20.30 Uhr und Montag, 07.30 Uhr hat ein unbekannter Täter aus einem Gehege nördlich von Erzingen zehn Hühner und ein Weidezaunstromgerät gestohlen. Das Gehege liegt an der K 7127 in Richtung Geislingen, nahe der Abzweigung K 7130 in Richtung Waldhof. Ersten Ermittlungen zufolge hat der Hühnerdieb seine Beute in einem Sack abtransportiert. Der Gesamtschaden wird vom Geschädigten auf 260 Euro beziffert. Das Polizeirevier Balingen ermittelt wegen des Diebstahls und sucht nach Zeugen. Wer in der Nacht zum Montag im Tatortbereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich dort zu melden (07433/2640).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell