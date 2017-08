POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbruch in Sportgeschäft

VS-Schwenningen (ots) - In der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, sind unbekannte Täter in ein Sportgeschäft in der Straße "In der Muslen" eingestiegen. Die Einbrecher bogen ein Eisengitter eines Bürofenster zur Seite und drückten anschließend den Fensterflügel auf. Aus dem Geschäft stahlen die Unbekannten eine größere Menge an Sportschuhen und Mützen. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell