POL-TUT: (Donaueschingen) Verkehrsunfall mit Rind

Donaueschingen (ots) - Am Montag, gegen 22.50 Uhr, ist es auf der Landesstraße 180 zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Rind mit einem Pkw zusammengeprallt ist. Ein 50-jähriger Lenker eines Mitsubishi war in Richtung Wolterdingen unterwegs und konnte dem freilaufenden Rind trotz Vollbremsung nicht mehr ausweichen. Der Aufprall war so heftig, dass das Tier an der Unfallstelle verendete. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Beifahrerin im Mitsubishi wurde beim Unfall leicht verletzt.

