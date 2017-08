POL-TUT: (Königsfeld im Schwarzwald) Thuja Hecke abgebrannt - nur das Unkraut sollte weichen

Königsfeld im Schwarzwald (ots) - Am Montag machte sich, gegen 11.50 Uhr, ein Hausbesitzer in der Straße "Zollernblick" daran, mit einem Gasbrenner das Unkraut auf der Grundstückseinfahrt zu entfernen. Hierbei geriet eine Thuja Hecke des Nachbarn in Brand. Mit einem Gartenschlauch wurde das Feuer gelöscht. Die verständigte Freiwillige Feuerwehr St. Königsfeld musste nicht mehr eingreifen. Die rund 8 Meter lange Bepflanzung wurde nahezu vollständig zerstört. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

