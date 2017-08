POL-TUT: (Donaueschingen) 76-jähriger Radfahrer bei Unfall lebensgefährlich verletzt - Polizei sucht Zeugen

Donaueschingen (ots) - Lebensgefährliche Verletzungen hat sich ein 76-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Montag, gegen 7.40 Uhr, auf der Eichendorffstraße zugezogen. Der Senior war auf der Uhlandstraße unterwegs und kollidierte an der Einmündung zur Eichendorffstraße mit dem Taxi einer 53-jährigen Frau. Der 76-Jährige wurde in der Folge auf die Fahrbahn geschleudert. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des Unfallherganges sucht die Polizei noch Personen die den Unfall beobachtet haben. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil (Tel.: 0741 34879-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell