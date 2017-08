POL-TUT: (Spaichingen) Lastwagen beschädigt Zaun und flüchtet

Spaichingen (ots) - Beim Rückwärtsfahren hat ein Lastwagen am Montag, in der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 17.15 Uhr, in der Straße "Vor Gruben" einen Gartenzaun beschädigt. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 4.000 Euro zu kümmern, fuhr der Lastwagen davon. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Spaichingen (Tel.: 07424 9318-0) entgegen.

