POL-TUT: (Vöhringen) Unbekannter klaut drei Geldtaschen aus Turnhalle (Zeugenaufruf)

Vöhringen (ots) - Zwischen Samstag, 14.30 Uhr, und Montag, 07.15 Uhr, hat ein unbekannter Täter aus der Turn- und Festhalle Vöhringen drei Geldtaschen mit einem nicht unerheblichen Bargeldbetrag gestohlen. Wie der Täter in die abgeschlossene Halle kommen konnte, ist noch unklar. Einbruchsspuren sind auf jeden Fall keine festgestellt worden. Die drei Geldmappen der Sparkasse in den Farben rot und grau mit den kompletten Barschaften eines vereinsbetreuten Kinderferienprogramms lagen in einem unverschlossenen Raum der Halle. Der Polizeiposten Sulz ermittelt wegen des Diebstahls und sucht nach Zeugen. Wer im fraglichen Zeitraum im erweiterten Bereich rund um das Sportgelände verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich umgehend mit der Polizei in Verbindung zu setzen (Telefon 07454 92746).

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell