POL-TUT: (Spaichingen) Diebe brechen ins Schützenhaus ein

Spaichingen (ots) - Unbekannte Täter sind vermutlich in der Nacht zum Samstag gewaltsam in das Spaichinger Schützenhaus eingebrochen und haben einen Spielautomaten geknackt. Die Tat wurde am Samstagmittag gegen 14 Uhr entdeckt.

Die Täter öffneten zwei Notgitter und schlugen die beiden Fensterscheiben dahinter ein. Sie stiegen in die Geststätte und hebelten den dort stehenden Geldspielautomaten mit brachialer Gewalt auf. Das darin befindliche Bargeld nahmen sie mit. Auch zwei Flaschen Wodka und ein Bedienungsgeldbeutel verschwanden in den Taschen der Diebe. Im Geldbeutel befand sich zum Glück nur ein geringer Münzgeldbetrag. Den gesamten Thekenbereich hatten die Gauner zuvor regelrecht durchwühlt. Wie hoch der gesamte Sachschaden ist, konnte bisher noch nicht abschließend festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell