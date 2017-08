POL-TUT: (Empfingen-Wiesenstetten) Baumfrevler unterwegs

Empfingen-Wiesenstetten (ots) - In einem nicht ganz gewöhnlichen Fall einer Sachbeschädigung ermitteln derzeit die Polizeibeamten des Polizeireviers Horb. Im Zeitraum von Donnerstag, 3.8.17 bis zum Samstag, 5.8.17, hat ein unbekannter Täter mit einer Axt einen Walnussbaum auf einem Grundstück in der Hauptstraße beschädigt. Der Täter hackte an dem rund 100 Jahr alten Baum die gesamte Rinde bis auf eine Höhe von etwa 50 Zentimetern ab. Nach den bisherigen Ermittlungen hat hier ein Frevler vorsätzlich Hand angelegt. Dass es sich bei den Beschädigungen um den Verbiss durch Tiere handelt, wird ausgeschlossen. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) entgegen.

