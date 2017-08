POL-TUT: (Zimmern ob Rottweil) 27-jähriger Autofahrer verunglückt zwischen Zimmern und Flözlingen schwer - es besteht Lebensgefahr

Zimmern ob Rottweil (ots) - Am Sonntagmorgen, gegen 06.40 Uhr, ist auf der Kreisstraße zwischen Zimmern und Flözlingen ein 27-jähriger Audi-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der junge Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Der aus Richtung Zimmern kommende Audi-Fahrer kam zwischen der Einmündung zum Verkehrsübungsplatz und Flözlingen nach einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und rutschte über die angrenzende Wiese. Nach etwa 60 Metern kam er wieder auf die Straße zurück, schleuderte nach links, durchbrach die Leitplanken links der Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Die Aufprallwucht war so stark, dass es den Baum fällte. Der 27-Jährige war in seinem Auto eingeklemmt und musste von Feuerwehr und Rettungsteam mit lebensgefährlichen Verletzungen geborgen werden. Ein Rettungswagen brachte ihn zunächst ins Schwarzwald-Baar-Klinikum, von wo aus er in die Uniklinik Freiburg verlegt wurde. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. Der Wagen wurde abgeschleppt und von der Polizei für weitere Untersuchungen sichergestellt. Der zuständige Richter beim Amtsgericht Rottweil ordnete die Entnahme einer Blutprobe an. Die Kreisstraße 5540 blieb über längere Zeit voll gesperrt. Die Klärung der genauen Unfallursache ist derzeit noch Gegenstand der verkehrspolizeilichen Ermittlungen.

