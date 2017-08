POL-TUT: (Rietheim-Weilheim) Pedelec-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Rietheim-Weilheim (ots) - Schwere Verletzungen hat sich ein 79-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Unfall am Sonntag, gegen 15 Uhr, zugezogen. Ein 64-jähriger Lenker eines Skoda war auf der Straße "Untere Breite" unterwegs und wollte in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg in Richtung Rietheim fuhr. Der 79-jährige Zweiradfahrer musste mit einem Knochenbruch ins Klinikum eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell