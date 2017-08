POL-TUT: (Dietingen) Radfahrerin stürzt auf gesperrtem Landwirtschaftsweg

Dietingen (ots) - Am späten Sonntagnachmittag ist eine 44-jährige Radfahrerin auf dem gesperrten Verbindungsweg zwischen Böhringen und Gößlingen aus eigenem Verschulden gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Die 44-Jährige war auf dem nur für Land- und Forstwirtschaft freigegebenen Weg in Richtung Gößlingen unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve kam ihr ein Pkw entgegen, der aber bereits ganz nach rechts in den Grünbereich ausgewichen war und für die Radlerin keine Gefahr darstellte. Trotzdem reagierte die Frau, zog nach rechts von dem Auto weg und kam dabei von der Fahrbahn ab. Neben der Straße stürzte sie dann und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in die Helios-Klinik nach Rottweil. An ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkws hätte die Straße ebenfalls nicht nutzen dürfen. Deswegen wurde er gebührenpflichtig verwarnt.

