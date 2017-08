POL-TUT: (Freudenstadt) Motorradfahrer nach Unfall an der Bacherkreuzung schwer verletzt - Zeugenaufruf

Freudenstadt (ots) - Am Samstag um kurz nach 20.15 Uhr hat sich an der Bacherkreuzung in Freudenstadt ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignet. (wir berichteten unter http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/3702071) Die Verkehrspolizei Zimmern ob Rottweil sucht zur Klärung des Unfallherganges dringend Zeugen. Diese werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei (Tel.: 0741 34879-0) in Verbindung zu setzen.

