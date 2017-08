POL-TUT: (VS-Schwenningen) Einbruch in Saunaclub

VS-Schwenningen (ots) - Unbekannte Täter sind am Freitag, in der Zeit zwischen 4 Uhr und 5.30 Uhr, in einen Saunaclub in der Eichendorffstraße eingedrungen. Die Einbrecher machten sich gezielt an einem aufgestellten Geldautomaten zu schaffen. Mit Vorschlaghammer, Axt und Trennschleifer öffneten die Täter den Automaten und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Aus einem Büroraum stahlen die Unbekannten noch zwei Geldbörsen und eine Geldkassette. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Schwenningen (Tel.: 07720 8500-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell