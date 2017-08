POL-TUT: (Winterlingen) Griff nach einer Brezel führt zu Totalschaden

Winterlingen (ots) - Fatale Folgen für einen Griff nach einer Brezel: Auf der L449 zwischen Bitz und Winterlingen ist deswegen am Sonntagmorgen eine junge Frau abgelenkt gewesen und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen fuhr die angrenzende Böschung hoch und überschlug sich mehrfach. Auf dem Dach liegend konnte die 24-Jährige ihren VW mit leichten Verletzungen verlassen. Vorsorglich brachte ein Rettungswagen die Verunglückte in die Acura-Klinik nach Truchtelfingen. An dem VW entstand Totalschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell