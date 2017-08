POL-TUT: (Seitingen) Streit in Flüchtlingsunterkunft

Seitingen (ots) - In der Nach von Samstag auf Sonntag ist es zwischen zwei Bewohnern einer Flüchtlingsunterkunft zu einem handfesten Streit gekommen. Die Streitigkeiten zwischen zwei Männern, 25 und 35 Jahre alt, begannen laut Zeugen schon in den frühen Abendstunden. Gegen Mitternacht eskalierte die Lage und zwischen den beiden Männer kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung soll der 25-Jährige auch mit einer leeren Flasche auf den 35-jährigen Mann eingeschlagen haben. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Lage bereits beruhigt. Die Gründe für die Streitigkeiten konnten nicht in Erfahrung gebracht werden. Beide Männer wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell