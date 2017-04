POL-TUT: (Tuttlingen) Unfallflucht in der Weimarstraße

Tuttlingen (ots) - Am vergangenen Dienstag, im Zeitraum von 11 Uhr bis 15 Uhr, ist es in der Weimarstraße, an der Ecke zur Karlstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Dort wurde ein in der Weimarstraße geparkter Mercedes der E-Klasse von einem unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein- oder Ausparken am hinteren Stoßfänger beschädigt. An dem Mercedes verursachte der Unbekannte Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingeleitet und nimmt Hinweise zum Verursacher entgegen.

