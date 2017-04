POL-TUT: (Rosenfeld) Graffiti

Rosenfeld (ots) - Unbekannte Täter besprühten über das vergangene Wochenende eine Mauerbrüstung am Schulzentrum in der Schulstraße. Die Unbekannten verschmierten in schwarzer, lila und grüner Farbe rund 5 Meter der Mauer mit verschiedenen Buchstaben und Zahlen. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Hinweise zu den Tätern nimmt der Polizeiposten Rosenfeld (Tel.: 07428 95413-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell