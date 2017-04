POL-TUT: (Tuttlingen) Außenspiegel eines geparkten Opels abgefahren - Polizei bittet um Hinweise

Tuttlingen (ots) - Zu wenig Seitenabstand zu einem geparkten Opel Astra eingehalten und so dessen Außenspiegel abgefahren hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch, im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, in der Bahnhofstraße, Ecke Ulrichstraße. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Opel in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

