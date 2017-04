POL-TUT: (Bad Dürrheim) Tätlicher Angriff auf 71-Jährige - bitte Zeugenaufruf

Bad Dürrheim (ots) - Am heutigen Mittwochmittag, gegen 12.00 Uhr, kam es am Fußgängerüberweg in der Karlstraße zu einem körperlichen Angriff auf eine 71-jährige, körperlich eingeschränkte, Frau. Das Opfer wurde von einer 61-Jährigen angegangen, die mehrmals zuschlug und dabei geschrien haben soll, "Ich bring dich um". Erst als sich eine Passantin einmischte und die Geschädigte wegführte, ließ die Beschuldigte von ihrem Opfer ab. Sichtbare Verletzungen erlitt die 71-Jährige nicht. Sie klage jedoch über Schmerzen im rechten Arm. Motive für das aggressive Handeln sind nicht bekannt. Die Beschuldigte war in den letzten Wochen bereits mehrfach polizeilich aufgefallen. Offenbar kennen sich Geschädigte und Angreiferin. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Insbesondere wäre es von Interesse zu erfahren, wie der Streit zu Stande kam. Hinweise bitte an die Polizei Bad Dürrheim, Tel. 07726/93948-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell