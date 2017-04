POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrt missachtet - 6000 Euro Schaden

VS-Schwenningen (ots) - Etwa 6000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Dienstagmittag an einem Kreisverkehr an Schnittstelle der "Alte(n) Herdstraße mit der Erzbergerstraße ereignet hat. Eine 62-jährige Fiat-Fahrerin fuhr in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines im Kreisverkehr befindlichen 61-jährigen Mercedes-Fahrers. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt. An den beiden beteiligten Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

gez. Svenja Reiter

