POL-TUT: (Furtwangen) Unbekannter zerkratzt Pkw - Polizei bittet um Hinweise

Furtwangen (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 16 Uhr, in der Luisenstraße einen dort geparkten VW Golf zerkratzt. Das Fahrzeug stand in einer Parkbucht gegenüber dem dortigen Wohnheim, als sich der Unbekannte an dem Wagen zu schaffen machte und an dem Golf Sachschaden von etwa 1000 Euro anrichtete. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Furtwangen (07723 92948-0) aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Posten in Verbindung zu setzen.

gez. Svenja Reiter

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell