POL-TUT: (VS-Villingen) 6000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

VS-Villingen (ots) - Ein 28-jähriger Autofahrer ist am Dienstag, gegen 17:18 Uhr, beim Gewerbegebit "Neuen Markt" gegen das Heck eines verkehrsbedingt haltenden VW Tourans eines 38-Jährigen gefahren. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

gez. Svenja Reiter

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell