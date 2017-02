POL-TUT: (Spaichingen) Besitzer von Lampe gesucht- bitte Presseaufruf

Zurückgelassene Lampe in der Danziger Straße Bild-Infos Download

Spaichingen (ots) - Zwei junge Männer führten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, kurz vor Mitternacht, zwei junge Männer im Stadtgebiet auf, die eine auffällige Stehlampe mit sich führten und bei Erkennen der Polizei auf dem Gehweg der Danziger Straße zurückließen.Die beiden Verdächtigen konnten, obwohl sie in einem Haus verschwanden, mittlerweile ermittelt werden. Die Herkunft der Stehlampe ist bislang jedoch nicht bekannt. Der rechtmäßige Besitzer wird gebeten, sich bei der Polizei in Spaichingen, Tel. 07424/9318-0 zu melden. Wie die beiden zu der Lampe kamen, ist ebenfalls noch nicht geklärt.

