POL-TUT: (Bad Dürrheim) Brand in Sportanlage - Polizei sucht Zeugen

Bad Dürrheim (ots) - Am Donnerstag, gegen 00.43 Uhr, ist in den Sportanlagen des FC Bad Dürrheim ein Verkaufsstand in Brand geraten. (wir berichteten) Das Kriminalkommissariat Villingen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen übernommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Villingen (Tel.: 07721 601-0) zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell