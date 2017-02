POL-TUT: (Hüfingen) Graffiti an Garage

Hüfingen (ots) - Am Mittwoch, im Zeitraum zwischen, 16 Uhr, und 17 Uhr, ist es im Gartenweg zu einer Sachbeschädigung an einer Garage durch Graffiti gekommen. Ein bislang noch nicht bekannter Täter besprühte die Seitenwand einer Doppelgarage am Ende des Gartenwegs mit den Worten "DANGER 78 NEW RAP GENERATION", sowie die Rückseite mit "DANGER 78" und einem Davidstern. Es entstand ein Schaden von schätzungsweise 1.000 Euro. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

gez. Julian Ilg

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell