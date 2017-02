POL-TUT: (VS-Schwenningen) Vorfahrtsunfall mit 12.000 Euro Sachschaden

VS-Schwenningen (ots) - Zu einem Vorfahrtsunfall mit 12.000 Euro Schaden ist es am Donnerstag, gegen 10.10 Uhr, an der Kreuzung der Mühlweg / Wasenstraße gekommen. Eine 46-jährige Autofahrerin, die mit ihrem Suzuki Swift auf dem Mühlweg unterwegs war, missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt einer Skoda-Fahrerin. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Da beide Autos nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie abgeschleppt werden. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

gez. Julian Ilg

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell