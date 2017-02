POL-TUT: (VS-Schwenningen) 21-Jähriger versucht Polizei zu täuschen

VS-Schwenningen (ots) - Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer ist am Donnerstag, gegen 22 Uhr, in der Harzerstraße bei einer Kontrolle aufgefallen, da er Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung zeigte. Bei der Durchführung einer Urinprobe auf dem Polizeirevier, versuchte er die Polizisten zu täuschen, in dem er anstatt seines Urins nur Leitungswasser in einen Becher füllte. Der billige Täuschungsversuch fiel sofort auf und die Beamten ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Sein Auto musste der junge Mann von einem Freund abholen lassen, da ihm die Weiterfahrt verboten wurde. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

gez. Julian Ilg

