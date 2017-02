POL-TUT: (Hüfingen) Trunkenheit im Verkehr

Hüfingen (ots) - Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, bei einer Verkehrskontrolle in der Alemannenstraße aufgefallen, da es in seinem Fahrzeug nach Alkohol roch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Nach einer Blutentnahme im Krankenhaus durfte der Mann seinen Führerschein vorerst behalten, sein Auto musste er jedoch an Ort und Stelle stehen lassen. Er hat nun mit einer erheblichen Strafe zu rechnen.

gez. Julian Ilg

