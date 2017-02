POL-TUT: (VS-Villingen) Ampel aus - Vorfahrtsunfall an der Einmündung Am Krebsgraben/Berliner Straße

VS-Villingen (ots) - Bei ausgeschalteter Ampel hat es am frühen Donnerstagmorgen an der Einmündung der Straße "Am Krebsgraben" in die Berliner Straße heftig gekracht. Dabei ist eine Autofahrerin schwer verletzt worden.

Gegen 5.25 Uhr fuhr ein 36-jähriger Autofahrer mit seinem VW Tiguan aus der Straße "Am Krebsgraben" in die Berliner Straße hinein. Dabei übersah er einen von rechts auf der vorfahrtsberechtigten Berliner Straße kommenden Mazda und stieß mit ihm zusammen. Dabei verletzte sich die 58-jährige Mazda-Fahrerin schwer. Sie musste mit dem Sanka ins Schwarzwald-Baar-Klinikum eingliefert werden. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht und konnte nach einer ambulanten Behandlung die Klinik wieder verlassen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 18.000 Euro. Zum Abtransport der erheblich demolierten Autos war ein Abschleppdienst notwendig.

