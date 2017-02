POL-TUT: (Oberndorf am Neckar) VW Caddy aufgebrochen

Oberndorf am Neckar (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag, im Zeitraum zwischen, 13 Uhr, und 14.30 Uhr, einen VW Caddy aufgebrochen und aus dem Innenraum einen Rucksack gestohlen. Das Fahrzeug war in der fraglichen Zeit auf einem Zufahrtsweg an der Kreisstraße 5502, im Gewann Bauberg, abgestellt. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl den Rucksack im Wert von etwa 60 Euro. Im Rucksack befanden sich keine Wertgegenstände. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 250 Euro geschätzt. Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Oberndorf (Tel.: 07423 8101-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell