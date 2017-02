POL-TUT: (Bitz) Vorfahrtsunfall beim Flugplatz Degerfeld - drei Schwerverletzte und 13.000 Euro Schaden

Bitz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung der K7102 in die L449 beim Flugplatz Degerfeld sind am Donnerstagnachmittag drei Personen schwer verletzt worden. Eine 26-jährige Autofahrerin bog, aus Richtung Hermannsdorf kommend, nach links in die Landstraße ab und übersah dabei einen aus Richtung Bitz kommenden Seat Leon. Die beiden Pkws stießen derart heftig zusammen, das die zwei Insassen des Verursacherfahrzeugs, einem Nissan, und die Seat-Fahrerin mit schweren Verletzungen in die Krankenhäuser nach Albstadt und Balingen eingliefert werden mussten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 13.000 Euro. Keines der beiden Fahrzeuge war mehr fahrbereit, weshalb der Einsatz eines Abschleppers notwendig war.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell