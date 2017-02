POL-TUT: (Grünmettstetten) Ölheizung gerät in Brand

Grünmettstetten (ots) - Wegen eines technischen Defekts ist am Donnerstagnachmittag in der Steinachstraße eine Ölheizung in Brand geraten. Als eine Verwandte des 68-jährigen Hausbesitzers den Brand gegen 16.10 Uhr entdeckte, schlugen bereits offene Flammen aus dem Ölbrenner. Der 68-Jährige alarmierte sofort die Feuerwehr und versuchte, die Flammen einzudämmen. Die Brandbekämpfer aus Grünmettstetten waren aber schnell zur Stelle und löschten das Feuer. Sie bekamen noch Unterstützung aus Altheim und Horb. So blieb der Brand räumlich begrenzt und der Schaden mit etwa 25.000 Euro überschaubar. Wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung kam der Hausbesitzer vorsorglich mit dem Sanka ins Krankenhaus nach Freudenstadt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell