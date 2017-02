POL-TUT: (Fluorn-Winzeln) Autoscheibe zertrümmert

Fluorn-Winzeln (ots) - Am Freitag, zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, hat ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz nahe der Erddeponie die Scheibe der Beifahrertüre eines Fiat Bravo eingeschlagen und damit einen Schaden in Höhe von ungefähr 500 Euro verursacht. Ob der Täter stehlen wollte, ist unbekannt. Im Fahrzeug befand sich zur Tatzeit aber so oder so nicht Stehlenswertes.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell