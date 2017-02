POL-TUT: (Winterlingen) Zwei PKWs streifen sich bei Auffahrt auf B463

Winterlingen (ots) - An der Einmündung der Heubergstraße in die Sigmaringer Straße sind am Donnerstagmorgen zwei Personenkraftwagen zusammengestoßen. Ein 17-jähriger Fahranfänger bog, aus Benzingen kommend, in Richtung der Bundesstraße ab und übersah dabei einen aus Richtung Winterlingen kommenden Renault. Die 48-jährige Renaultfahrerin und der 17-Jährige versuchten noch, durch Ausweichen eine Kollision zu verhindern. Die Situation war jedoch nicht mehr zu retten - die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt hat sich niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell